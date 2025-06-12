Президент США Дональд Трамп в интервью программе Pod Force One заявил, что российско-украинский конфликт — это «война беспилотников». По его словам, дроны стали новым, мощным и умным оружием, которое полностью изменило характер боевых действий.

«Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это — война беспилотников», — сказал Трамп, подчеркнув, что еще три года назад никто и представить не мог, насколько значимыми станут дроны на поле боя.

Он отметил, что беспилотники уже частично заменили другие виды вооружений, включая даже самолёты. «Это удивительно. Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется столь мощным оружием!» — добавил американский лидер.

Трамп также подчеркнул, что обе стороны — и Украина, и Россия — применяют дроны с беспрецедентной интенсивностью.