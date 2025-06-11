Украинский лидер Владимир Зеленский не согласится на снижение призывного возраста до 18 лет в обмен на санкции против России от Запада. Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина сказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Президент категорически настаивает на невозможности реализации такого сценария, то есть уменьшения существенного сроков мобилизации до 18 лет. Это точно президент не будет реализовывать», — отметил Подоляк.

Он добавил, что подобные условия со стороны Запада являются странными, так как санкции никак не связаны с призывным возрастом в Украине. Подоляк напомнил, что с Россией нельзя воевать только при помощи мобилизационных инструментов. Следует побеждать за счет креатива, что и доказывает Украина.

Также Подоляк указал на то, что в случае сильных санкций в Россию существенно снизится поток денег и она не сможет мобилизовать своих людей в достаточном объеме. И тогда на поле боя будет меньше солдат РФ.

«Я думаю, что Европа просто пытается объяснить неготовность отказаться от определенной теневой доходности. В данном случае на бизнес-проектах из РФ», — сказал советник руководителя ОП.