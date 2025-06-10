Венгрия сталкивается с грубой пропагандой со стороны украинского президента Владимира Зеленского, потому что он хочет, чтобы там было создано послушное Брюсселю правительство, которое будет снабжать Украину оружием и поддерживать войну.

С данным заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, комментируя интервью Зеленского Valaszonline.

«Интервью с Зеленским является примером очень грубой антивенгерской пропаганды со стороны Украины, с которой мы сталкиваемся уже многие годы», — отметил министр в ходе пресс-конференции после переговоров в Будапеште с хорватским коллегой Горданом Грличем-Радманом.

«Причина этой очень грубой пропаганды, очевидно, заключается в том, что Венгрия находится на стороне мира и не поставляет оружие Украине. Мы не отправляем его на Украину за деньги венгерского народа», — заявил Сийярто.

По его словам, Зеленский, «вероятно, был бы заинтересован в том, чтобы в Венгрии существовало марионеточное правительство, которое посылало бы деньги своих граждан на Украину, отправляло бы туда венгерских солдат и оружие и поддерживало бы войну». Министр сомневается в том, что венгерский народ хочет этого. Он добавил, что вопрос об этом будет решен на очередных парламентских выборах, которые состоятся в стране в апреле 2026 года.

По его словам, тогда будет решаться «вопрос о том, будет ли создано проукраинское правительство, выступающее за войну, или национальное правительство, выступающее за мир». Сийярто подчеркнул, что Венгрия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине и хотела бы, чтобы соглашение о прекращении огня было достигнуто в ходе переговоров как можно скорее.