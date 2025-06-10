Отдел маркетинга торгового центра (ТЦ) 28 Mall назвал причину повышения тарифов на паркинг. В минувшую неделю были объявлены новые цены на услугу парковки в здании ТЦ. Отмечается, что 15 минут паркинга, как и прежде, остаются бесплатными, но теперь за 0–1 час пользования паркингом придется платить 2 маната; от 1 до 2 часов — 3 маната, от 2 до 3 часов — 6 манатов; от 3 до 5 часов — 8 манатов, от 5 до 7 часов — 12 манатов и от 7 до 24 часов — 20 манатов.

Это решение вызвало недовольство среди горожан, которые ранее часто оставляли свои автомобили на паркинге ТЦ.

Между тем в 28 Mall отметили, что основной причиной повышения цен на парковку является растущий спрос и стремление предоставить гостям качественный сервис, соответствующий этому спросу. Желание создать более комфортные условия для посетителей, приезжающих именно за покупками. Поскольку парковкой нередко пользуются и те, кто не является клиентом торгового центра, это создает дефицит мест и негативные впечатления у реальных гостей.