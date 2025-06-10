Губернатор Ардебиля Масуд Имами Егана на встрече с новым послом Ирана в Азербайджане Муджтабой Демирчилу подчеркнул необходимость тщательного выполнения решений, принятых во время недавнего визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан.

Как пишут иранские СМИ, губернатор отметил, что провинция Ардебиль, учитывая свои приграничные и экономические возможности, готова участвовать в создании совместного промышленного парка в свободной экономической зоне.

Он также призвал создать правовые условия для развития приграничного взаимодействия между местными властями на уровне губернаторов приграничных регионов двух стран и предложил меры по укреплению постоянных связей, использованию общих возможностей и развитию экономического и инфраструктурного сотрудничества в приграничных районах.

Моджтаба Демирчилу, в свою очередь, подчеркнул важность роли провинции Ардебиль в двусторонних отношениях и отметил:

«Потенциал и ресурсы этой провинции играют ключевую роль в укреплении экономических связей между двумя странами, и Ардебиль всегда оказывал влияние на экономику Азербайджана после обретения им независимости. В течение срока моей работы в Баку я буду активно добиваться открытия наземных транспортных маршрутов, строительства железнодорожного терминала и соединения железной дороги провинции Ардебиль с железнодорожной сетью Азербайджана».