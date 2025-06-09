Российские правоохранители задержали бизнесмена Араика Амирханяна — бывшего крупного подрядчика «Укравтодора» — по подозрению в причастности к расправе над экс-депутатом Верховной Рады Украины Ильёй Кивой. Об этом сообщает Baza.

По данным следствия, именно Амирханян отслеживал перемещения Кивы и передавал информацию Службе безопасности Украины.

Амирханян лишён украинского гражданства и попал под санкции СНБО. В мае он был арестован в Подмосковье по делу о взятке. Ранее его обвиняли в рейдерстве и хищении средств, выделенных на дорожное строительство.

Кива был найден мёртвым 6 декабря 2023 года у отеля в Подмосковье. На его теле зафиксирована резаная рана в области правого виска.