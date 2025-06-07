Американский бизнесмен Илон Маск удалил пост в соцсети X, в котором утверждал, что президент США Дональд Трамп фигурирует в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Он написал об этом два дня назад, 5 июня. Теперь при переходе по ссылке эта публикация не доступна.

Речь идет о расследовании преступлений американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в организации сети торговли людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Считается, что он поставлял девушек, в том числе несовершеннолетних, известным бизнесменам и политикам.

В 2019 году Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере при загадочных обстоятельствах. С тех пор часть американцев требует обнародования его документов с перечнем клиентов.

Трамп обещал опубликовать эти материалы, но после вступления в должность были опубликованы лишь старые документы, в которых скрыта основная информация.

Илон Маск и Дональд Трамп начали конфликтовать после того, как миллиардер покинул пост главы Департамента эффективности правительства. Он публично раскритиковал продвигаемый республиканцами проект бюджета США и призвал его переделать. Трамп предложил лишить Маска госконтрактов.