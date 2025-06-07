После волны видео с силовым задержанием молодых людей на улицах Минобороны Казахстана заявило, что речь идёт не об облаве, о законной доставке уклонистов на призывные пункты.

Если повестку не удаётся вручить лично, этим занимаются органы внутренних дел. Ведомство подчеркнуло, что отказ подчиняться полиции может повлечь принудительную доставку.

Тем временем в 2GIS распространяются предупреждения о местах возможных «задержаний». Минобороны напомнило, что за уклонение от службы предусмотрены штрафы и уголовная ответственность.