Французские предприятия начнут выпуск беспилотников на территории Украины, сообщило в субботу, 7 июня, парижское издание Le Monde со ссылкой на министра обороны Франции Себастьена Лекорню.

По словам министра, речь идет о сотрудничестве между одной из ведущих французских автомобилестроительных компаний (ее название он предпочел не раскрывать) и профильным предприятием оборонного сектора малого или среднего масштаба.

«Совместными усилиями они создадут производственные мощности в Украине, где и будут собираться дроны», — сказал Лекорню, назвав этот проект «беспроигрышным партнерством».

Министр не уточнил типы и конкретное назначение беспилотников, но отметил, что одна часть продукции будет передаваться украинским военным, а другая — предназначена для использования в самой Франции. По его словам, французские войска смогут применять эти дроны в ходе регулярных учений, максимально приближенных к условиям, в которых сегодня воюет Украина.

Глава французского военного ведомства подчеркнул, что на украинских заводах будут работать именно украинские специалисты.

По его мнению, Украина продемонстрировала высокий уровень компетентности в разработке дронов и в формировании практических подходов к их применению.

«Украинцы превосходят нас в способности не только проектировать беспилотники, но и разрабатывать под них современные боевые доктрины», — отметил он.

Лекорню сделал это заявление вскоре после переговоров с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. В ходе их встречи 5 июня обсуждалось расширение промышленного сотрудничества, в том числе участие французских компаний в производстве дронов для нужд ВСУ. «Мы готовы предоставить эту возможность лучшим производителям. У Украины есть боевой опыт, у Франции — мощная индустриальная база. Это взаимовыгодное и стратегическое партнерство», — подчеркнул Умеров, поблагодарив Лекорню за поддержку.

Кроме беспилотников, министры также обсудили совместное производство других видов вооружений, включая средства ПВО. Предполагается, что сборка может вестись как в самой Украине, так и на территории Франции.