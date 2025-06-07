Цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,92, или 1,3 %, составив $70,16. По итогам торгов, стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent достигала $68,11 за баррель.

В турецком порту Джейхан, баррель нефти Azeri Light подорожал на $0,91, или 1,3 %, достигнув $68,84.

В госбюджете Азербайджана на 2025 год, средняя расчетная цена за баррель нефти составляет $70.

Напомним, минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года — $15,81 за баррель, а максимальная — в июле 2008 года, когда баррель стоил $149,66.

Основной объём азербайджанской нефти добывается в рамках соглашения по разработке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), в котором Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) владеет долей в 31,65 %.