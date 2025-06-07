Бывший президент Армении и лидер Республиканской партии Серж Саргсян выступил с призывом инициировать вотум недоверия действующему премьер-министру страны Николу Пашиняну.

Соответствующее предложение было направлено парламентской фракции «Честь имею». Саргсян и его партия настаивают на начале политической процедуры импичмента главы правительства, сообщает Республиканская партия Армении (РПА).

Этот шаг стал очередным проявлением растущего напряжения в армянском обществе на фоне внутриполитического кризиса и недовольства курсом Пашиняна. РПА утверждает, что текущая политика премьер-министра подрывает национальные интересы и требует срочного пересмотра.

Причина — невыполнение действующими властями программы правительства, принятой в 2021 году.

«Республиканская партия Армении предлагает депутатам фракции «Честь имею» представить предложение о выражении недоверия премьер-министру», — говорится в заявлении партии.

Отмечается, что после успешного завершения процесса в Армении должно быть создано правительство на принципах консенсуса.

В свою очередь глава оппозиционной фракции парламента Армении «Честь имею» Айк Мамиджанян заявил, что он и его сторонники готовы начать процесс импичмента премьер-министра республики.

Мамиджанян отметил, что сейчас, по мнению членов фракции, самым вероятным путем достижения смены власти является процесс выражения недоверия премьер-министру.

Летом 2024 года в столице Армении прошел ряд демонстраций. Участники выступали за отставку Пашиняна и прекращение процесса делимитации границы республики с Азербайджаном.