Илон Маск в связи с разладом в отношениях с президентом США Дональдом Трампом может отказаться от обещания перевести $100 млн структурам, связанным с ним и республиканцами, пишет The New York Times.

По данным, это может повлиять на результаты промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. На избирательную кампанию Трампа Маск уже потратил не менее $250 млн.

По оценке издания, Маск также может задействовать свои медиаресурсы для оказания давления на американскую администрацию. Маск разместил в X опрос о создании новой политической партии, «которая представляла бы интересы 80% американцев, находящихся в центре политического спектра». Более 80% из 4,6 млн участников проголосовали «за».