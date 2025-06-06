Илон Маск мог бы получить в России политическое убежище, но он вряд ли будет в этом нуждаться. Такое мнение высказал ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

Так он прокомментировал случившийся накануне обмен серией резких комментариев между Маском и президентом США Дональдом Трампом, который сопровождался взаимными обвинениями.

«Я думаю, что у Маска совсем другая игра, что ни в каком политическом убежище он не будет нуждаться, хотя, если бы нуждался, Россия, конечно, могла бы его предоставить», — сказал Новиков в ответ на вопрос, готова ли Россия предоставить убежище Маску, как ранее Эдварду Сноудену.

Депутат отметил, что за прошедшие годы Маск сформировал «некую политическую коммуникацию», поэтому «отдельные разногласия останутся отдельными разногласиями».

«На данном этапе возвращение через три года в Белый дом команды демократов — это не то, что, как мне представляется, нужно Маску, и не то, чему он готов аплодировать. Поэтому есть тактические разногласия, а есть стратегические вещи, и он будет их придерживаться, мне кажется», — объяснил парламентарий.