В Мармарисе прошла церемония поднятия флага Азербайджана. Акция состоялась в связи с присоединением государства к Центру совершенства морской безопасности (MARSEC COE).

Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в соцсети X.

В мероприятии участвовали официальные лица обеих стран.

🗓️ 2 Haziran 2025

Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezine katkı veren ülke olarak katılması münasebetiyle bayrak çekme töreni icra edildi.

🗓️ June 2, 2025

On the occasion of Republic of Azerbaijan’s participation in Maritime Security Centre of… pic.twitter.com/a7wozKCstR

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 5, 2025