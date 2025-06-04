С 19 июня Azercell внедряет обновления в предоплатных (SimSim) тарифах, заявив о переходе к более удобной и клиентоориентированной модели обслуживания. Как сообщил директор Департамента обслуживания клиентов компании Фаиг Дадашов в интервью агентству «АПА», речь идёт не о повышении цен, а о пересмотре принципов расчёта активности номера и обновлении интернет-пакетов.

Главное изменение касается срока действия номера: теперь он будет оставаться активным не только за счёт пополнения баланса, но и при оплате абонентской платы по тарифу. Например, при своевременной оплате тарифа номер будет полностью активен 30 дней, затем — ещё 90 дней в режиме приёма входящих звонков и SMS. Это избавляет абонентов от необходимости регулярно проверять баланс и вручную продлевать срок действия номера.

Интернет-пакеты тоже обновлены: с 19 июня отменяется ограничение скорости (2 Мбит/с) в часовых пакетах, увеличивается объём дневных, а также обновляются условия их использования и сроки действия.

С 1 июля Azercell прекращает подключение к устаревшим тарифам вроде “Azercellim”, “Bölgə”, “GəncSim”, “Sadə6”, “GəncOl həftəlik” и другим. Однако действующие пользователи этих пакетов смогут продолжить их использовать и после указанной даты. Для новых абонентов предлагаются более выгодные и современные альтернативы, такие как “Supersən”.

В компании подчёркивают, что изменения — часть глобальной трансформации телеком-сектора. Современный пользователь ожидает не просто связи, а комплексной цифровой услуги. Пакетные тарифы, которые объединяют интернет, минуты и другие опции, признаны более выгодными и удобными как для клиентов, так и для оператора.