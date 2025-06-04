В Армении задержан 32-летний житель Эчмиадзина, который, находясь у условной границы в селе Тех, направил пневматический пистолет в сторону азербайджанских солдат. По его словам, он сделал это «из гнева» — якобы чтобы напугать военнослужащих.

Инцидент стал поводом для возбуждения уголовного дела. По информации армянских СМИ, мужчина ехал на автомобиле «Nissan» и совершил опасную провокацию, угрожая постам на азербайджанской стороне. Вместе с ним были задержаны ещё двое — 21-летний и 45-летний мужчины. Следственный комитет Армении подтвердил факт возбуждения уголовного производства. Идёт следствие.

Очередная безрассудная выходка на условной границе вызывает вопросы о степени контроля и ответственности в приграничных районах Армении.