В Бакинском международном центре мультикультурализма состоялось мероприятие на тему «Христианство в Азербайджане: история, современный период, перспективы».

Перед мероприятием, которое прошло в формате круглого стола, была представлена фотовыставка, передает Азертадж.

Открывая мероприятие, модератором которого выступил епископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Алексий Смирнов, исполнительный директор Бакинского международного центра мультикультурализма Раван Гасанов сказал, что ни одна религиозная община, действующая в Азербайджане, не подвергалась дискриминации: «Если происходит инцидент на религиозной или этнической почве, религиозные общины немедленно вмешиваются. Азербайджан — страна толерантности, где сохраняются мультикультурные ценности. Мы начали мероприятие в формате круглого стола. Это мероприятие можно проводить в более широких аудиториях, в регионах в формате научных конференций».

Заместитель председателя Управления мусульман Кавказа гаджи Фуад Нуруллаев отметил, что в Азербайджан проживают представители христианской, иудейской и других религий, которые делятся друг с другом и радостями, и печалями: «Эти народы привязаны к Азербайджан. Наше религиозное братство основано на искренности. Пусть Всевышний сделает эту дружбу и братство вечными».

Председатель общины горских евреев Мелик Евдаев подчеркнул ценности мультикультурализма в Азербайджане, а также важность их сохранения.

Епископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Алексий Смирнов рассказал об истории, нынешней жизни христианских общин, жизни православных и католиков. Он подчеркнул, что все христиане действуют во имя единства азербайджанского народа: «Народы, проживающие на этой земле, способны проводить совместные акции, мероприятия в мультикультурном духе. На сегодняшнем мероприятии мы обсудим совместную деятельность в направлении продвижения традиционных ценностей в азербайджанской общине».

Был представлен видеоролик об истории Русской православной церкви в Азербайджане.

Затем мероприятие продолжилось докладами. С докладами выступили епископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Алексий Смирнов, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана Роберт Мобили, генеральный викарий Апостольской префектуры Католической церкви в Азербайджане Йозеф Марек, председатель Азербайджанского библейского общества Расим Халилов, представитель Евангелическо-лютеранской общины Азербайджана Вера Нестерова.