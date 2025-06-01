Российские OSINT-паблики заявляют, что беспилотники, применённые в атаке на военные аэродромы, могли собираться на складе, арендованном в Челябинске.

Вывод основан на совпадении деталей: кран-балка, форма окон, занавес на дверях и конструкция помещения — всё это видно как на фото из украинских источников, так и в объявлениях о сдаче склада в аренду за 350 тысяч рублей в месяц. Также на стене замечен номер телефона, совпадающий с опубликованными снимками.

Челябинская область граничит с Казахстаном, откуда, предположительно, могли ввезти комплектующие для дронов.