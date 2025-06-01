В Международном аэропорту Гейдар Алиев 31 мая прошла торжественная церемония встречи первого рейса казахстанской авиакомпании Air Astana из Атырау в Баку.

Данная информация приводится в сообщении пресс-службы посольства Казахстана в Азербайджане.

Первых пассажиров встречали глава дипмиссии Алим Байель, представители Air Astana, руководство бакинского аэропорта. Прибывшие в Баку были встречены звуками домбры и блюдами казахской кухни.

Дипломат обратил внимание, что одним из показателей интенсивности связей между странами является количество рейсов между ними.

«Поэтому мы рады, что растет число рейсов и расширяется география полетов между нашими странами. Этим летом число рейсов между Казахстаном и Азербайджаном достигнет 34-х раз в неделю. При этом мы повышаем число разрешенных рейсов до 70-ти. То есть рост будет продолжаться. Сейчас из Баку самолеты летают в Астану, Алматы и Актау. Сегодня добавилась нефтяная столица Атырау, а в июле добавится третий мегаполис Казахстана – город Шымкент», — отметил дипломат.

Рейсы Атырау-Баку будут реализованы трижды в неделю по понедельникам, средам и субботам. Продолжительность полета составляет полтора часа.