У туристов на Мальдивах началась паника из-за опасного вируса. Речь идет об опасной для жизни лихорадке чикунгунья. Известно, что первые случаи заражения были зафиксированы на Шри-Ланке.

По данным Telegram-канала Shot, в настоящий момент туристы массово скупают спреи и другие защитные средства от желтолихорадочных комаров, которые переносят болезнь. По словам туристов, за последние дни резко участились укусы насекомых, но при этом администрации отелей никак не обрабатывают свои территории. Кроме того, они заявили, что в номерах отсутствуют фумигаторы.

Отметим, что с недавних пор азербайджанцы начали летать на Мальдивы. Азербайджанская авиакомпания AZAL впервые в своей истории запустила прямые рейсы из Баку в Мале (столицу Мальдивских островов). Первый рейс был совершен 8 ноября 2024 года.