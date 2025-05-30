Чехия перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала.

«Чешская Республика перенесет посольство, потому что это правильно. Вопрос не в том, перенесет ли, а в том, когда», — приводит слова Фиалы агентство Reuters.

По словам премьера, этот шаг должен быть предпринят после окончания горячей фазы конфликта в секторе Газа.

«Проявим немного терпения, но в то же время будем готовы сделать этот шаг, как только настанет подходящий момент», — добавил он.

В таком случае Чехия станет первой страной ЕС и второй после США страной НАТО, которая будет иметь свое посольство не в Тель-Авиве, как большинство государств мира, а в Иерусалиме.