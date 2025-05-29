Во дворе жилого дома в Ставрополе взорвалась граната, погибли двое мужчин. Один из них — Заур Гурциев, ветеран войны в Украине и бывший первый замглавы города. Он руководил авиаударами по Мариуполю, включая бомбардировку драмтеатра.

По словам губернатора Владимира Владимирова, рассматриваются все версии, включая теракт и возможную причастность украинских спецслужб. Вторым погибшим, по данным Telegram-каналов, был 29-летний Николай Пеньков, который мог совершить самоподрыв.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатки.