Нашумевшая история об оплеухе, которую влепила лидеру ядерной державы Эмманюэлю Макрону его престарелая жена Брижит, получила вполне ожидаемое продолжение.

Как сообщает Minval.az, в рекламе курсов самообороны, которая, предположительно, размещена в одном из местных спортзалов, появилось весьма недвусмысленное объявление.

«Вас бьет жена? Запишитесь на курсы самообороны! Для получения дополнительной информации обратитесь к администрации», — говорится в этом объявлении.

Объявление сопровождается фотографией Макрона с синяком на лбу, при этом он прикрывает рукой правый глаз.