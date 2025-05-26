Во время визита президента Франции Эммануэля Макрона во Вьетнам произошёл курьёзный инцидент: по прибытии в страну его супруга, Брижит Макрон, дала ему пощёчину прямо у трапа самолёта.

По данным очевидцев, момент произошёл сразу после открытия двери борта — слишком рано, по мнению службы протокола. В результате этого камерой было зафиксировано «неудобное» взаимодействие между президентом и его супругой, которое мгновенно разлетелось по соцсетям.

Официальный Париж пока никак не прокомментировал случившееся.