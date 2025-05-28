Азербайджан, Турция и Пакистан всегда были на стороне суверенитета, территориальной целостности и справедливости.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев на Саммите с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Пакистана Мухаммадом Шахбазом Шарифом.

«Мы еще раз выражаем признательность за политическую и моральную поддержку, которую Турция и Пакистан оказывали нашей стране с первых дней 44-дневной Отечественной войны 2020 года. Азербайджан, в свою очередь, всегда был рядом с Турцией и Пакистаном. Сегодня мы вновь подтверждаем единство наших народов», – сказал президент на cаммите с участием Эрдогана и Шарифа.

Он отметил, что в результате сотрудничества Азербайджана и Турции изменилась энергетическая карта не только нашего региона, но и более широкой географии.

«Наши страны сыграли важную роль в обеспечении энергетической безопасности, и сегодня начата реализация масштабных проектов по производству и экспорту возобновляемой энергии. Наряду с этим, стратегическое значение имеют проходящие через Азербайджан и Турцию транспортные пути, соединяющие Азию и Европу», — добавил глава государства.

Сотрудничество в сфере обороны является одним из важных направлений партнерства. Совместные военные учения и проекты в военно-технической сфере укрепили потенциал вооруженных сил, подчеркнул он.

Проведение саммита в освобожденном от оккупации Лачине имеет большое символическое значение.

Глава государства напомнил, что это уже второй саммит в таком формате: «В июле прошлого года состоялся Первый саммит Азербайджан-Турция-Пакистан. Уверен, что мы продолжим эту традицию».