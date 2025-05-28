Армения продолжает вести диалог с Азербайджаном относительно вопросов делимитации границы.

Об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян, сообщают армянские СМИ.

«У меня нет новостей, чтобы сообщить вам, некоторые работы (по делимитации и демаркации границы) ведутся. Я не считаю процесс тупиковым, у нас есть полная правовая база, одобренная обеими странами и прошедшая внутренние процедуры. Это очень важно для продолжения работы», — сказал он.

По его словам, дата новой встречи комиссий пока не определена.