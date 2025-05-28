Власти США намерены создать настолько большой резерв биткойна, насколько это возможно, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс.

«Мы хотим столько, сколько возможно получить», – сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, его слова приводит РИА Новости.

«Во-первых, мы хотим накопить больше, и во-вторых, мы не собираемся продавать ни одного биткойна, который у нас может быть в правительстве США, точка», – добавил консультант.

В марте 2025 года президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалюты в стране.

«Моя цель – сделать Соединённые Штаты мировым лидером в сфере криптовалют», – заявил тогда глава Белого дома.

Интерес администрации США к биткойну привел к беспрецедентому росту курса этой криптовалюты. Повышение стоимости виртуальной монеты продолжается практически с дня выборов президента США – с 5 ноября 2024 года.