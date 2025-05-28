Принц Уильям готов восстановить отношения со своим братом Гарри, но есть нюанс: он выдвинул обязательное условие — расторжение брака с американской актрисой Меган Маркл. Будущий король Великобритании считает, что именно она стала причиной разлада в семье.

Уильям думает, что его брат тоскует по родине, но находится под сильным влиянием супруги. По данным инсайдера издания Radar Online, хотя герцог Сассекский осознаёт ситуацию, его гордость мешает сделать первый шаг к примирению с родными.

«Уильям знает о слухах вокруг Гарри и Меган. Более того, он видел, как принц превратился в другого человека прямо на глазах. Уильям считает, что за это ответственна Маркл, и он никогда не простит её», — говорится в сообщении издания со ссылкой на источник.