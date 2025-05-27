Газопровод «Турецкий поток» работает и не поврежден благодаря координации Анкары с Москвой и Киевом.

б этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет ТАСС.

«Мы находимся в контакте по этому вопросу как с российскими, так и с украинскими коллегами. Когда возникает вероятность нападения, наши российские коллеги информируют нас, и мы согласовываем этот вопрос с украинской стороной», — сказал Фидан.

Анкара считает, что нельзя использовать в качестве военной цели сферу, находящуюся в кругу интересов Турции, отметил министр.

Он добавил, что коммуникация Анкары с Москвой и Киевом способствует обеспечению безопасности «Турецкого потока», который на данный момент не поврежден и продолжает работать.