Азербайджан готов значительно укрепить свои ВВС, расширив свой заказ истребителей JF-17 Thunder Block III, совместного производства Пакистана и Китая.

Как пишут зарубежные СМИ, первоначально Азербайджан заключил сделку на покупку 16 этих современных многоцелевых самолетов, но неподтвержденные источники теперь указывают, что заказ может увеличиться до 40 истребителей.

СМИ сообщают, что сумма сделки составляет 4,2 миллиарда долларов.

Первоначальное соглашение о 16 самолетах JF-17 Thunder Block III было официально оформлено в феврале 2024 года, при этом Азербайджан подтвердил интеграцию в свои военно-воздушные силы к октябрю того же года. Контракт на сумму 1,6 миллиарда долларов, как сообщает The Defense Post, стал значительным шагом в усилиях Азербайджана по модернизации своих вооруженных сил, особенно его воздушного потенциала.

JF-17 предназначены не для замены существующего флота, а скорее для увеличения оперативной мощи военно-воздушных сил Азербайджана, которые исторически полагались на стареющие самолеты советской эпохи, такие как МиГ-29 и Су-25. Этим старым платформам, хотя и пригодным для использования, не хватает передовой авионики, оружия и многоцелевой гибкости, предлагаемых блоком JF-17 III.

JF-17, разработанный Пакистанским авиационным комплексом и китайской Chengdu Aircraft Industry Group, предлагает экономически эффективную альтернативу более дорогим западным самолетам, таким как F-16 или Eurofighter Typhoon. Кроме того, совместимость самолета с широким спектром боеприпасов, включая передовые турецкие ракеты класса «воздух-воздух» Gökdoğan и Bozdoğan, усиливает его привлекательность для Азербайджана.