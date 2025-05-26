Авиакомпания Turkish Airlines решила временно отменить рейсы в Москву из-за ограничений, которые вводили в аэропортах центральной России в ночь на 26 мая из-за атак украинских беспилотников, сообщает Ассоциация туроператоров России.

«По техническим причинам в ряде случаев Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо статуса задержки. Как только появляется возможность вылететь, на табло меняются время и номер рейса и он выполняется», – рассказала глава туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная.

Из-за ограничений в аэропортах, по данным АТОР, до 60% рейсов различных авиакомпаний выполняются не по графику или отменены.