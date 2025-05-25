Замглавы комитета Совета Федерации России по международным делам Андрей Климов заявил, что за поддержкой Украины со стороны Азербайджана стоят лишь политические интересы. Он считает, что даже страны-члены ОДКБ, который является военным союзом с Россией, выражают поддержку территориальной целостности Украины.

«Давайте вспомним, что и Азербайджан, и Турция, и целый ряд других государств так или иначе сотрудничают с Украиной. Индия тоже. Просто посмотрите, сколько работающих посольств сегодня в Киеве», — приводит слова сенатора «Лента.ру».

При этом оценивать или осуждать кого-то из представителей мирового сообщества, считает Климов, не следует. По его словам, это «всё-таки политика, а не игра в домино».