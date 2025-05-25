Государственный экзаменационный центр Азербайджана по итогам вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей заявил о нескольких нарушениях.

Согласно информации ГЭЦ, 7 человек были удалены с экзамена из-за обнаружения у них мобильных телефонов, а двое — из-за наличия у них «умных» часов.

Кроме того, был выявлен случай явки на экзамен другого лица вместо заявленного. По этому факту будет проведено специальное расследование и будут приняты необходимые меры в отношении обоих лиц.

Согласно информации, с 26 мая в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

В связи с тем, что проверка предложенных на экзамене заданий открытого типа требует много времени, результаты планируется объявить через 16-17 дней.