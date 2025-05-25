Иран ускорит строительство железнодорожной магистрали Решт-Астара в рамках международного транспортного коридора Север-Юг с использованием иностранных инвестиций.

Данные планы озвучил член комитета по строительству парламента Ирана Судейф Бадри.

По его словам, которые приводит «Тренд», Иран планирует улучшить транспортные коридоры Север-Юг и Восток-Запад и активизировать транзит посредством этих коридоров.

Бадри добавил, что Иран также намерен использовать возможности частного сектора для прокладки железнодорожных линий Ардебиль-Миана, Ардебиль-Парсабад и Билясувар в ближайшие месяцы.