Завтра начнется третий этап масштабного обмена пленными. Уже на днях домой должна вернуться тысяча украинцев, которых удерживала Россия.

Данное заявление озвучил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Обмен сегодня продолжили. Домой вернули еще 307 наших бойцов. Рядовые и сержанты. Большинство — члены ВСУ, есть также Нацгвардия, Государственная пограничная служба», — уточнил президент.

По его словам, из всех этих людей 273 попали в плен в Донецкой области, значительная часть из них — еще в 2022 году, также с территорий Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, Луганщины.

Президент отметил, что всего за два дня обменов домой вернулись 697 украинцев.

«Завтра третий этап. Должны освободить в эти дни тысячу наших людей. Но задача — освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России, и это задача общая для наших разведок, для наших дипломатов, для всего нашего государства», — отметил Зеленский, уточнив, что это задача непростая.

«Благодарен всем в мире, кто нам помогает. И это для нас действительно очень важно — чтобы наши партнеры — каждый лидер, каждое государство — поддерживали нас в этой сложной работе», — резюмировал он.