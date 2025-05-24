Если президент Дональд Трамп прекратит поддержку Украины, его ожидает политическая катастрофа, сравнимая с провалом США в Афганистане. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на мнение экспертов.

Оружие, поставки которого были одобрены при Джо Байдене, может закончиться уже летом. Европа, по прогнозам аналитиков, не сможет восполнить этот дефицит из-за ограниченных производственных мощностей. Этим, как считают эксперты, постарается воспользоваться российский лидер Владимир Путин.

По словам Чарльза Купчана, научного сотрудника Совета по международным отношениям, американская военная помощь — купленная или переданная бесплатно — остаётся единственным способом заставить Путина остановить войну.

Он также отметил, что Трамп может использовать подписанное с Украиной соглашение о природных ресурсах как повод обратиться в Конгресс за дополнительным финансированием — как за вкладом в инвестиционный фонд, а не как за новой статьёй расходов.

«Трамп понимает, что если он предаст Украину и позволит России добиться её капитуляции, это станет его громким политическим поражением», — резюмировал Купчан.