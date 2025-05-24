Суд во Франции не позволил основателю Telegram Павлу Дурову поехать на «Форум свободы» в Осло, организованный правозащитной организацией Human Rights Foundation (HRF). Информация приводится на сайте HRF.

Дурова пригласили выступить на тему свободы слова, надзора и цифровых прав в понедельник, 26 мая, но суд отклонил просьбу основателя Telegram о поездке.

«Очень жаль, что французские суды не позволили г-ну Дурову принять участие в мероприятии, где его голос так необходим. Такие технологии, как Telegram, являются основными инструментами для тех, кто противостоит тирании. Это больше, чем разочарование для нашего сообщества; это препятствие на пути к свободе», — отметил основатель и генеральный директор HRF Тор Халворссен. Дуров в итоге выступит на форуме онлайн.