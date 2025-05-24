Средний заработок военнопленных в украинских лагерях составляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. грн в месяц (до 48 долларов США – прим.ред.). Данную информацию приводит Министерство юстиции Украины.

«Украина последовательно выполняет обязательства, предусмотренные международным гуманитарным правом, в частности Женевской конвенцией 1949 года, в части обращения с военнопленными. Условия содержания российских военнослужащих, попавших в плен, соответствуют стандартам международного и национального законодательства. Министерство юстиции обеспечивает контроль за соблюдением всех предусмотренных прав и условий», — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что в лагерях для военнопленных обустроены спальные помещения, столовые, медицинские пункты, бани, библиотеки, пекарни, мастерские, укрытия, а также инфраструктура для лиц с инвалидностью, а все пленные обеспечиваются одеждой, средствами гигиены и трехразовым горячим питанием.

«Медицинское обслуживание охватывает ежемесячные осмотры, амбулаторную и стационарную помощь — в том числе в учреждениях здравоохранения вне системы Минюста — если в учреждении лагеря или других учреждениях ГУИС нет возможности оказать нужную медицинскую помощь», — сообщается в министерстве.

При этом известно, что пленные привлекаются к работе в швейных, деревообрабатывающих цехах, кухнях, а также изготавливают пакеты, мебель, елочные украшения, и все, кто может работать по состоянию здоровья, имеют возможность выполнять оплачиваемую работу шесть дней в неделю.

«Размер вознаграждения определен в соответствии с Женевской конвенцией и составляет не менее четверти швейцарского франка в день. В апреле средний заработок пленных колебался от 1500 до 2000 грн», — отметили в ведомстве.

Также для узников обустроены библиотеки с книгами на разных языках, залы для просмотра телепередач, спортивные площадки и комнаты для религиозных нужд, а также созданы возможности для интеллектуального развития, досуга, спортивных занятий, игр, а по запросу пленные могут обращаться к религиозным деятелям или духовным наставникам.

«Украина обеспечивает право на переписку и телефонные звонки с семьей. Военнопленные отправили и получили более 6500 писем, более 4000 раз воспользовались телефонной связью. Поступают также посылки — на сегодня их количество превышает 6500», — отмечается в сообщении.