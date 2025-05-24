Община Западного Азербайджана приветствует решение, принятое Советом старейшин Управления мусульман Кавказа на заседании 22 мая в Баку о восстановлении деятельности Иреванского старейшинства. Об этом говорится в заявлении общины.

Отмечается, что за исключением Голубой мечети в Ереване, все порядка 300 мечетей, существовавших в Западном Азербайджане, были уничтожены Арменией. «В то же время более 500 кладбищ были разрушены, культурное и религиозное наследие азербайджанцев систематически стиралось с лица земли. Это грубое нарушение международного права и прав человека», — говорится в заявлении.

Отмечается, что восстановление деятельности Иреванского старейшинства является важным шагом в обеспечении свободы вероисповедания, возрождении мультикультурной среды в Западном Азербайджане и восстановлении исторической справедливости.

«Это решение также является важным событием, способствующим возвращению насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев на свои исторические земли. Мы требуем от правительства Армении создать условия для свободного использования азербайджанцами Голубой мечети, восстановить разрушенные мечети и другие культурные памятники, принадлежащие азербайджанцам, а также создать условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных из Западного Азербайджана азербайджанцев на свои родные земли», — говорится в заявлении общины.