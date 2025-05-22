С 25 по 26 мая в Азербайджан состоится визит главы МИД Украины Андрея Сибиги, который является первым для самого Андрея Сибиги на данной должности и в целом первым визитом главы украинского МИД за три года. В таких обстоятельствах обсудить и обговорить двум сторонам будет что, особенно с учётом тесных и исторически устоявшихся дружеских отношений между странами.

Азербайджан был одной из тех стран, кто всегда достаточно однозначно высказывался о целостности Украины и с первых дней полномасштабного вторжения оказывал всеобъемлющую гуманитарную помощь украинскому народу. Когда в 2022 году российское военно-политическое руководство утвердило план генерала Суровикина по энергетическому террору, именно из Азербайджана стали поступать первые партии электрооборудования для Украины.

С учётом складывающихся геополитических реалий стоит понимать, что Андрей Сибига прибудет в Азербайджан не только, чтобы обсудить гуманитарные вопросы или те, которые пока не принято обсуждать публично в СМИ. Речь будет идти, в том числе, об энергетике и серьёзно меняющейся геополитической картине мира после прихода Дональда Трампа.

За последние 100 дней президентства Дональда Трампа мы имели возможность видеть, как выпущенные им из ларца демоны себя проявили — особенно в Кашмире, когда Индия «поверила в себя» и попыталась провести против Пакистана операцию, завершившуюся полным провалом. Однако такая «вера в себя» будет проявляться и в будущем — другими странами, жаждущими некоего исторического реваншизма, что важно предусматривать в условиях ослабления влияния США в мире.

Также визит будет проходить на фоне провальной миротворческой миссии администрации Дональда Трампа и завершившейся ничем встречи в Стамбуле, а также на фоне телефонных переговоров между президентами США, Украины, России, а также стран ЕС.

Параллельно мы можем наблюдать крайне неэффективную политику нынешней администрации США на Ближнем Востоке, что привело к охлаждению отношений с её исторически близким партнёром — Израилем. В свою очередь, на этом фоне — в формате «свято место пусто не бывает» — свой профит получает Турция, что позволяет ей набрать ещё и без того существенный региональный вес.

В складывающихся подобным образом обстоятельствах Украина заинтересована не только во всеобъемлющей поддержке Азербайджана как страны, занимающей ведущую региональную роль на Южном Кавказе, но и, в том числе, в согласовании действий с учётом целого ряда региональных нюансов. Нюансов в виде проблематики ближнего соседства с Россией и Ираном — обеими враждебными к Украине странами, а также в целом — в контексте более масштабных геополитических тенденций.

Разумеется, будет подниматься вопрос энергоносителей, нефтепродуктов и газа. Особенно на фоне того, как Азербайджан наращивает экспортные поставки в страны Европы, создавая серьёзную конкуренцию прочим игрокам на рынке. Украина имеет долгосрочное партнёрство с азербайджанским SOCAR и не только. Наша страна всегда выражала заинтересованность — до полномасштабного вторжения — в диверсификации энергоресурсов, но тогда краеугольным камнем были маршруты. Сейчас же этот вопрос решаем. И не самое ли время его уже решить?

С учётом перспективы проведения переговоров по каждой из этих тем следует понимать: этот визит не понравится российской стороне, в последнее время не сдерживающейся в критике действий официального Баку. Поэтому следует ожидать не столько колкие, сколько притуплённые и не особо остроумные и дипломатичные выпады со Смоленской площади. Но это и не удивительно.

Россию достаточно давно раздражает то, как Азербайджан набирает региональный вес и проводит — хоть и весьма осторожную — но достаточно независимую как внутреннюю, так и внешнюю политику. По сути, процесс этой бессильной раздражённости начался с 2020 года, когда завершилась 44-дневная война, и Азербайджан стал позиционировать себя на уровне амбиций и авторитета, которые российскому руководству уже просто неподвластно подавить.

Видимо, именно по этой причине агентурные сети РФ в Азербайджане стали форсированно расширяться, а российские исламофобы и туркофобы получили безграничный «зелёный свет» для работы по этому направлению. Вот только и тут коса нашла на камень — любой деструктивный элемент в стране очень быстро блокировался.

Но визит Андрея Сибиги будет иметь именно такое, вполне ожидаемое сопровождение. А это значит, что страну, которая привыкла над всеми доминировать и диктовать свои условия, это раздражает. Следовательно, визит будет иметь далеко идущие для двух стран перспективы. Да, ввиду секретности, более чем уверен, значительную часть тем мы так и не сможем обсудить, но очевидно: у Азербайджана и Украины очень много общих интересов, которые бесят наших врагов. И очень важно согласовать общие позиции именно сейчас — с учётом стремительно меняющихся геополитических реалий и слабеющих исторически сложившихся противовесов.