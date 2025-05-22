Крупнейший производитель стали на Южном Кавказе — ЗАО «Baku Steel Company» (далее — BSC) — сделал ещё один важный шаг в направлении охраны окружающей среды и обеспечения соответствия экологическим стандартам, успешно завершив очередной крупномасштабный проект.

BSC модернизировала систему газоочистки электросталеплавильного цеха, обеспечивающую фильтрацию и очистку образующихся газов от пыли и твердых частиц и предотвращение попадания выбросов в атмосферу.

Проект реализован в рамках долгосрочного сотрудничества с швейцарской компанией «AS Metals Technologies» S.A. Этап технического проектирования продолжался более одного года, а монтажные и наладочные работы были успешно завершены в начале 2025 года c минимально возможными остановками производства для такого масштабного проекта.

Комплексная модернизация охватывает работу газоочистного оборудования на разных стадиях металлургического процесса. В частности,

Выплавка стали в электродуговой печи. Установлены дополнительные основной и бустерные вентиляторы первичной линии газохода, позволяющие увеличить интенсивность эвакуации пыли из сталеплавильной печи и околопечного пространства.

Установлены дополнительные основной и бустерные вентиляторы первичной линии газохода, позволяющие увеличить интенсивность эвакуации пыли из сталеплавильной печи и околопечного пространства. Внепечная обработка стали в установке «печь-ковш». Установлены новый зонт для лучшего улавливания газов, дополнительные бустерные вентиляторы для интенсивности отвода газов, новая механизированная крышка стальковша с водяным охлаждением, обеспечивающая контроль за направлением отвода газов.

Установлены новый зонт для лучшего улавливания газов, дополнительные бустерные вентиляторы для интенсивности отвода газов, новая механизированная крышка стальковша с водяным охлаждением, обеспечивающая контроль за направлением отвода газов. Общецеховое пространство. Установлен и подключен к общей системе газоочистки аэратор для удаления неорганизованной пыли из общего пространства цеха.

Установлен и подключен к общей системе газоочистки аэратор для удаления неорганизованной пыли из общего пространства цеха. Система фильтрации выбросов. Увеличено количество фильтров (до 5000) и бункеров (до 16) для сбора образующихся шламов и пыли.

Увеличено количество фильтров (до 5000) и бункеров (до 16) для сбора образующихся шламов и пыли. Кроме того, усовершенствована автоматизированная система управления системой газоочистки, позволяющая оптимизировать работу различных компонентов системы и обеспечить наибольший объем очистки отходящих газов и пыли.

В результате, значительно улучшены условия работы производственного персонала в цехе; количество пыли, поступающей в атмосферу, сокращено до уровня, соответствующего международным экологическим и технологическим стандартам.

Одновременно, в соответствии с международными стандартами ISO в области управления отходами, часть шламов и пыли, собранных системой газоочистки, направляется на переработку в качестве сырья для отдельных видов материалов. Такой подход способствует как сокращению отходов, так и улучшению экологической обстановки.

По своему техническому уровню и функциональным возможностям проект считается одним из первых примеров в регионе. В частности,

Совокупная мощность оборудования по очистке газов металлургического производства увеличена почти в два раза — с 930 000 м³/час до 1 700 000 м³/час.

Общий тоннаж установленных металлоконструкций достигает 200 тонн

В работе над проектом были заняты около 100 человек, из них 50 – сотрудники сторонних организаций подрядчиков (на этапе монтажа оборудования участвовали 4 локальные компании-подрядчика). Общие трудозатраты в проекте составили около 25 тысяч человеко-часов.

BSC постоянно модернизирует производственные процессы для того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, обеспечить устойчивое и эффективное управление отходами, а также полностью соблюдать требования экологического законодательства. Компания и в будущем намерена вносить вклад в охрану окружающей среды за счёт «зелёных» инициатив и сохранять лидерство в устойчивом развитии промышленности.