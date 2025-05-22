Правительство Грузии приняло решение о демонтаже так называемых «кувшинов Рике» — стеклянных сооружений в форме труб, расположенных в парке Рике в Тбилиси. Эти здания, также известные как «трубы Фуксаса», долгое время считались одним из самых узнаваемых, но спорных архитектурных объектов столицы, однако так и не были введены в эксплуатацию. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Согласно информации журналистов, 6 мая премьер-министр Ираклий Кобахидзе подписал постановление, разрешающее новому владельцу комплекса развивать территорию, включая строительство отеля. 21 мая сам Кобахидзе и мэр Тбилиси, генсек партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, подтвердили решение о сносе сооружений.

«Я не архитектор, но уверен, что такое уродливое сооружение не должно стоять в нашем прекрасном городе», — заявил премьер.

Мэр Тбилиси также отметил, что здание не используется и давно превратилось в «рассадник мусора».