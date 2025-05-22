Политический обозреватель Эль Мюрид высказался в своем ТГ-канале о провозглашаемом Европой стремлении к миру в Украине.

«Европейские политики вслух говорят о необходимости мира в Украине, но там, где возможна откровенность, произносятся совсем другие слова. Боевые действия и конфликт Россия-Украина для Европы являются гарантией от собственного конфликта с Россией. Поэтому реальные действия европейцев направлены на затягивание конфликта настолько, насколько это возможно. И даже если Россия начнет этот конфликт, не завершив украинский, для Европы эта ситуация будет все равно гораздо приемлемее, чем перемирие или мир на Украине», — отметил он.

«В этом циничном подходе все очень рационально, поэтому рассчитывать на то, что Европа будет содействовать мирному процессу, нелепо. Утешает только одно: Кремль тоже не может позволить себе ни мир, ни перемирие. Чем существенно облегчает задачу и положение европейцев», — добавил эксперт.