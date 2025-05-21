В Лос-Анджелесе арестованы 13 человек. Их обвиняют в убийствах и крупном мошенничестве, а также в воровстве грузов онлайн-доставки Amazon на сумму $83 млн, информирует ABC 7.

Согласно данным прокуратуры США, кражи товаров Amazon совершал транснациональный преступный синдикат, в состав которого также входили армяне, и который «был связан с русской мафией».

Силовики осуществили спецоперацию и штурмовали здание в Сан-Валли, пригороде Лос-Анджелеса. У задержанных изъяли примерно $100 тыс., три бронированных машины, огнестрельное оружие.

При этом обвиняемый Ара Артуни и его окружение работали в Amazon в качестве курьеров и по дороге воровали грузы. Кроме того, они открывали кредитные карты на имя подставных предприятий, откуда похищали деньги. Далее между ними начались разборки.

Артуни обвиняется в заказе покушения на Роберта Амиряна. Того, в свою очередь, обвиняют в организации похищения и пытках людей, близких Артуни.

Задержанным (Артуни и Амиряну, а также Ваану Арутюняну, Левону Аракеляну и Ивану Бохоркесу) грозит заключение от 10 лет до пожизненного.