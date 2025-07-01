Бывший министр иностранных дел Азербайджана, дипломат Тофик Зульфугаров прокомментировал задержание сотрудников бакинского представительства «Спутник», назвав их агентами ФСБ и объяснив происходящее началом целенаправленной информационной войны со стороны России, сообщает Minval.

«Почему в бакинском представительстве «Спутника» арестованы агенты ФСБ? Ответ прост — с целью оказания давления на Азербайджан государственные структуры РФ развязали против нас информационную войну», — написал Зульфугаров.

Он отметил, что кампания уже активно ведётся через СМИ, а также в интернете — силами так называемых «фабрик троллей», которые заходят в социальные сети и тиражируют заранее подготовленные тезисы.

По его словам, такие методы ему хорошо известны с периода дипломатической службы в странах Балтии.

«По опыту моей службы послом в странах Балтии знаю, что спецслужбы РФ под прикрытием посольства и других аккредитованных организаций формируют в стране пребывания сеть «ботов», которые за финансовое вознаграждение и часто на языке страны пребывания ведут пропаганду по тезисам из координационного центра в России», — подчеркнул экс-министр.

Он добавил, что подобную практику применяют и другие государства, стремящиеся к доминированию в информационном пространстве другой страны, рассматриваемой ими как «противник».