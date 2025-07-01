Посол Ирана в Армении Мехди Собхани резко сменил риторику и фактически признал, что обвинения в адрес Азербайджана были бездоказательными, сообщает Minval.

Напомним, на прошлой неделе в ходе пресс-конференции он, ссылаясь на некие разведданные, заявил о проникновении в воздушное пространство Ирана малых БПЛА с территории соседних стран. Тогда Собхани намекнул, что речь идёт об Азербайджане, добавив, что президент Ирана Масуд Пезешкиан якобы призвал Ильхама Алиева провести «очень серьёзное» расследование.

Однако сегодня, комментируя свои прежние заявления и публикации в армянской прессе о возможной угрозе со стороны Азербайджана, дипломат заявил:

«Во время телефонного разговора президентов Ирана и Азербайджана Алиев заверил Пезешкиана, что они не позволят использовать свою территорию для нанесения удара по Ирану. У нас нет официальной информации о том, что такое произошло, поэтому мы не можем высказать позицию, основанную только на домыслах прессы».

Таким образом, представитель Ирана фактически дезавуировал прежние обвинительные нарративы и перешёл к более сдержанной и осторожной линии в отношении Баку.

Ранее МИД Азербайджана резко осудил высказывания иранского посла в Армении, назвав их провокационными и необоснованными. Ведомство потребовало от Тегерана принять меры в отношении дипломата, который, по заявлению Баку, систематически демонстрирует проармянскую позицию и не отражает официальную линию Ирана. Азербайджан подчеркнул, что его территория не используется для военных действий против Ирана, и подобных обвинений не подтверждают никакие доказательства.