В практике политического анализа такое происходит не очень часто, но всё же иногда случается: тема, казалось бы, давно уже «закрытая» и забытая, всплывает вновь. Примерно то же самое происходит сегодня с давней идеей разместить в Азербайджане военные базы — в частности, турецкие или даже американские. Так, о возможном появлении турецких баз в Азербайджане недавно заговорили политологи — Эльдар Намазов и Рамиз Юнус.

Это ситуация, где необходимо сразу же провести «красные линии». Прежде всего, речь идёт о личном мнении самих Намазова и Юнуса — и не более того. Безусловно, политолог имеет право на личное мнение, особенно если он при этом не является госслужащим. Но путать его личное мнение с официальной позицией Азербайджана уж точно не стоит.

Более того, в нынешних реалиях эта идея в корне неверна. Появление иностранных военных баз в Азербайджане было на пике интереса экспертного сообщества в то время, пока ещё общественность не остыла после военных поражений начала девяностых. В той ситуации попытки искать некие внешние гарантии безопасности были вполне объяснимы. Но сегодня ситуация уже принципиально иная. Азербайджанская армия — это не просто реальность. Наши Вооружённые силы доказали свою боеспособность и высочайший профессионализм на поле боя, одержав блестящую победу в Карабахе. Сегодня операции азербайджанской армии, и прежде всего освобождение города Шуша, изучаются в ведущих военных академиях мира. В такой ситуации Азербайджан не нуждается в размещении на своей территории иностранных военных баз, иностранных воинских контингентов и т. д.

И самое главное — Азербайджан проводит независимую внешнюю политику, делает ставку на собственные силы и собственные интересы. Размещение военных баз на своей территории в какой-либо политический курс не встраивается.

Здесь можно было бы поставить точку. Но есть ещё одна сторона вопроса. Появление на территории страны военных баз государства, входящего в НАТО, ещё не означает автоматического распространения на Азербайджан Статьи 5 Североатлантического договора. Гарантия безопасности предусмотрена для стран — членов НАТО. Такие гарантии даёт только членство в альянсе. Наконец, как показывает пример той же Норвегии, для распространения этих гарантий совершенно не обязательно размещать на своей территории иностранные военные базы. При этом военные базы другого государства несут с собой не только и не столько гарантии безопасности, сколько риски — причём существенные.

Достаточно вспомнить недавнюю вспышку боевых действий на Ближнем Востоке. Именно тогда Иран опубликовал карту американских военных баз в регионе и пообещал нанести по ним ракетно-бомбовые удары. Вроде бы стрелять по мирному населению того же Катара или ОАЭ Иран не обещал. Но сказать, что такие удары угрожают и мирному населению — ничего не сказать. Ударов по Азербайджану Иран тогда не обещал. И одно только это — уже повод задуматься, стоит ли размещать на своей территории иностранные военные базы. Те, кто «за», вспоминают события конца семидесятых — начала восьмидесятых годов, когда СССР разместил в странах Восточной Европы ракеты средней дальности. До США они не долетали, но ударить по американским базам в Европе могли. Чувства безопасности европейцам это не прибавило.

И, наконец, ещё один исторический факт. В 2004 году тогдашний министр обороны США Дональд Рамсфелд предложил разместить в Азербайджане американскую военную базу. Президент Азербайджана Ильхам Алиев по понятной причине от такого «соблазнительного» предложения отказался. И уже в 2005 году в Азербайджане попытались устроить «цветную революцию». Затея провалилась. А вот информация к размышлению осталась.

А это означает, что идею с размещением в Азербайджане иностранных военных баз сегодня уж точно не стоит реанимировать. Вопрос закрыт. И для его «открытия» нет ни причин, ни оснований.