Сейчас в России пытаются всячески оправдать действия силовых и правоохранительных структур, грубо нарушивших порядок задержания лиц, как они утверждают, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений. Действия, которые стали прямой причиной гибели двух азербайджанцев в Екатеринбурге, братьев Зияддина и Гусейна Сафаровых. И это самое возмутительное и отвратительное, поскольку на телах УБИТЫХ судебно-медицинская экспертиза, проведенная в Баку, обнаружила многочисленные телесные повреждения, ЯВНО указывающие на то, что смерть этих людей наступила в результате побоев, пыток, применения насильственных действий, если хотите, но никак ни в следствии сердечной недостаточности и эмболии.

Они и сами это прекрасно знают, однако продолжают «ломать комедию», пытаясь ввести общественность в заблуждение.

Ранее Minval уже писал, что согласно заключению судмедэкспертов, у братьев были зафиксированы многочисленные телесные повреждения. В частности у Гусейна Сафарова зафиксированы: смещённый перелом носа, деформация грудной клетки, крупные гематомы вокруг глаз, кровоподтёки на слизистой оболочке верхней и нижней губ, ссадины в области надбровных дуг, кровоподтёки на тыльной стороне обеих кистей рук. Кроме того, обнаружены кровоподтеки в области половых органов, а также полосообразная ссадина размером 17×2,5 см на внутренней поверхности бедра. Зафиксированы также ссадины на левом боку.

При вскрытии же тела Гусейна Сафарова выявлены обширные кровоизлияния на внутренней поверхности кожи головы, внутричерепные кровоизлияния, кровоизлияния в твёрдую и мягкую мозговые оболочки. Также зафиксированы двусторонние множественные переломы рёбер со смещением, разрывы плевры и лёгких, кровоизлияния в межрёберные мышцы. В брюшной полости обнаружена свободная кровь, повреждена печень, зафиксирован разрыв брюшины.

Медицинская экспертиза установила, что смерть Гусейна Сафарова наступила в результате посттравматического и постгеморрагического шока. Также официально подтверждено, что ни один из братьев не получил ранений от острых или огнестрельных предметов — все повреждения были нанесены тупыми предметами.

Что касается Зияддина Сафарова, в российской экспертизе причиной его смерти была указана «болезнь сердца». Однако данные, полученные в Баку, это полностью опровергают. Согласно заключению азербайджанских специалистов, у Зияддина обнаружены гематомы, ссадины и кровоподтеки почти на всём теле — в том числе на лице, плечах, в подмышечных впадинах. Грудная клетка была деформирована, зафиксированы полосообразные царапины на ногах и бёдрах, повреждения в области половых органов, гематомы в области почек.

Одного ребра вовсе не оказалось, остальные — частично сломаны. Как и в случае с братом, причиной смерти был назван посттравматический шок, вызванный множественными тяжёлыми травмами.

Отвратительно то, что участники российского спектакля держат людей за идиотов, более того, они пытаются вызвать в обществе чувство ненависти и безжалостность к убитым. Так, правоохранители через СМИ заявили, что Сафаровы задержаны «по делам, связанным с убийствами прошлых лет» и назвали их «предполагаемыми членами этнической группировки», состоящей из родственников.

Следствие утверждает, что в 2001 году возле ресторана «Каспий», принадлежащего братьям Сафаровым, произошла бандитская разборка, в результате которой был убит азербайджанский бизнесмен Юнис Пашаев, отказавшийся платить за «крышу» своим соотечественникам. Однако ж правоохранительные органы не смогли найти виновных в этом преступлении, и дело было закрыто.

Более того, Мазахира Сафарова следствие якобы подозревает в организации заказных убийств и обвиняет в распространении наркотиков, проституции, содержании подпольного казино и продаже нелегального алкоголя.

Словом, уголовные дела возбуждены по статьям за убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, убийство по найму и покушение на убийство по найму. Но даже если и предположить, что Сафаровы причастны ко всем перечисленным преступлениям, все равно это никак не наделяет правоохранителей правом чинить произвол.

А теперь вопрос: почему 24 года у следствия, если они такие принципиальные борцы с преступностью, не возникало никаких вопросов к Сафаровым? И в друг они возникли только 27 июня, в пять утра, тогда, когда нужно было очень сильно нагадить Азербайджану. И даже если предположить о вновь открывшихся обстоятельствах, то бандитами тут выступают, скорее, российские силовики, а не безоружные граждане, мирно спящие в своих постелях.

Задержания российских правоохранителей сопровождалось многочисленными грубыми нарушениями, за которые в нормальной стране «стражей порядка» не только уволили бы, но и привлекли бы к уголовной ответственности. Тем более убито два человека — за это полагается высшая мера наказания — пожизненное. Но это в нормальной стране, коей Россию не назовешь.

Надо ли говорить о том, что при задержании:

— сотрудник полиции должен назвать свою должность, звание, фамилию, предъявить служебное удостоверение и сообщить причину и цель обращения;

— сотрудник полиции обязан разъяснить основания и мотивы задержания, а также права и обязанности задержанного;

— сотрудник полиции должен составить протокол о задержании;

— сотрудник полиции уведомляет в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, о месте вашего нахождения родственников, администрацию по месту работы или учебы, а также защитника и так далее.

Согласно же статье 20 Закона РФ «О полиции», сотрудник полиции имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если несиловые способы не обеспечивают выполнения возложенных на полицию обязанностей, в следующих случаях: для пресечения преступлений и административных правонарушений; для доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, лиц, совершивших преступления и административные правонарушения, и задержания этих лиц; для преодоления противодействия законным требованиям сотрудника полиции.

Где здесь говорится о том, что полицейский имеет право наносить безоружному гражданину травмы, не совместимые с жизнью? Где доказательства того, что спящие Сафаровы оказали силовикам, внезапно ворвавшимся в их дом, сопротивление?

Сомнителен профессионализм и следственных органов, которые при наличии стольких перечисленных «висяков» не позаботились о том, чтобы главных, как они выражаются, подозреваемых доставили в участок целыми и невредимыми. Ведь у них к ним было столько вопросов. Или не было? Скорее, второе: они тупо выполняли указания сверху. Тупо, жестоко и безжалостно. Они знали, что им за это ничего не будет. А вседозволенность порождает беззаконие, потому что развязывает руки. Очень опасная тенденция. Сегодня от рук российских силовиков пострадали азербайджанцы. Следующими жертвами станут сами русские, потому что жизнь человека ни во что не ставится. В этой стране жить опасно! Здесь тебя могут обвинить в чем угодно. В России то, что вы еще не сидите — не ваша заслуга, а их недоработка!