Военный аналитик и автор Minval.az Александр Коваленко прокомментировал заявления российских пропагандистов, в которых прозвучало утверждение о том, что Баку является «русским городом».

«Приехали. Станция — психбольница. Выходите!», — написал Коваленко.

Коваленко назвал подобные заявления «классикой жанра» и отметил, что каждый раз, когда Россия сталкивается с независимой политикой другого государства, она начинает называть города этого государства «русскими», а также искать поводы для «защиты русскоязычного населения».

«С таким подходом, не удивлюсь, если когда-нибудь российские пропагандисты начнут называть Пекин и Токио “русскими городами”… как Баку и Одессу», — добавил он.

Аналитик также отметил, что, по мере ослабления России, подобная риторика только усиливается: «Шизофрения немощной недоимперии, по мере её скукоживания и принижения, только интенсифицируется».