Спикер парламента Армении Ален Симонян считает, что необходимо обсудить вопрос прекращения трансляции российских телеканалов в стране.

«Я считаю, что на фоне происходящего (заявлений российских деятелей касательно противостояния армянских властей с церковью — прим.) мы должны очень серьезно обсудить вопрос прекращения трансляции российских телеканалов на территории Армении», — сказал он журналистам.

По его утверждению, если российские телеканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, то их вещание стоит прекратить.